صور.. حكيم يستعيد ذكريات حفل نوبل

كتبت - تقى عادل

نشر الفنان الشعبي حكيم مجموعة صور له أثناء إحياء حفل جوائز نوبل عام 2006، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حكيم على الصور قائلًا:" زي اليومين دول في 2006 شارك حكيم فى احتفالات جائزة نوبل لأكون

أول مطرب مصري وعربي يشارك في احتفالات جائزة نوبل بالنرويج التي تنقلها أكثر من 100 دولة حول العالم"

وتابع ذكرياته عن الحدث قائلًا:"شارك حكيم نجوم العالم شارون ستون و ريحانا وبولينا روبيو و

ليونيل ريتشي و إنجليكا هيوستن حفل توزيع جوائز نوبل"

يذكر أن حكيم قد طرح أحدث أغانيه في شهر سبتمبر الماضي بعنوان"ماشبعتش خصام"، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 100ألف مشاهدة.