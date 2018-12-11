بالصور.. تعرف على موقف الفنانين من راغب علامة بعد تهديده بالقتل

راغب علامة

كتبت - إيمان العوضي

تسببت أغنية الفنان راغب علامة "طار البلد"، في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دعوة النائب السياسي اللبناني "حكمت ديب"، لقطع رأس راغب علامة في تهديد صريح بالقتل، وقوبلت تلك الدعوة بالإستنكار من قبل جمهور راغب و العديد من الفنانين الذين قاموا بتوجيه الدعم له.

وتستعرض "بوابة الوفد"، لمتابعيها ردود فعل بعض الفنانين والإعلاميين تجاة أزمة راغب:

حرصت المطربة ماجدة الرومي علي دعم راغب، حيث اتصلت به تليفونيا، وشارك راغب جمهورة محتوي المكالمة التي درات بينهم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وقال علي لسانها: "‏اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الأستنكار وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد .. بصوتنا سوى سنهز عرش

الفساد صديقتي".

وكتب علي جابر عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب "أراب جوت تالنت" وقال: "‏‎عزيزي النجم الكبير و الصديق راغب ...أنت سخرت فنك الراقي لخدمة بلدك و أهله بينما كثر من الفنانين عم يدفنوا رأسهم في الرمل.. شو الفن اذا ما كان لخدمة الناس و اذا ما عبر عن وجعها.. أنت فنان حقيقي والآخرين رسوم متحركة".





أما المطرب عاصي الحلاني فكتب: "‏عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع أنك سوف تُشتم ثم تُخَون ثم تُكَفر، لكن إياك أن تسكت عن الظلم من أجل أن يقال عنك رجل سلام".

ووجهت المذيعة ندي فاضل حديثها للنائب حكمت ديب،

مستنكره قوله وقالت: "‏‎‎على الاقل.. اذا غنى راغب بينشر حب.. خليك انت بالسياسه.. يلي هي اصلن ما عادت من اهتمام المواطن علشان وجودكم وعدمكم واحد.. راغب بنحبك".

أستنكر الإعلامي نيشان ما صدر في حق راغب علامة وقال: "‏من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يُسيء الى فنّان تُرفع الرؤوس بِمَسيرَتِه ..أكاد أجزم انّ الاستاذ حكمت ديب نادِمٌ على تعبيره .. راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي".



وكان لخالد علامة نجل راغب النصيب الأكبر من الغضب والإستنكار تجاه ما قيل في حق والده فكتب موجها كلامه للنائب حكمت ديب وقال: "هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا... راغب علامة ما بخاف من واحد متلك.. راغب علامة طير البلد بالاغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. و جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك".

