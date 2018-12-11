رباب كنعان جمعت بين موهبتي التمثيل والموسيقى.. ولهذا السبب غابت عن الشاشةرحمة خالد حسين من ذوي...

ميرنا وليد - بيروت - من منّا ينسى "الآنسة وردة" الّتي وقع في حبّها جميع أبطال العمل في مسلسل "​جميل وهناء​" من إخراج ​هشام شربتجي​؟ أو مغامرات "مايا الجوربار" في مسلسل "​الفصول الأربعة​"، مع المخرج ​حاتم علي​؟

​رباب كنعان​ فنانة وممثلة سورية، تعد من أبرز النجمات السوريات في فترة التسعينيات والألفية الجديدة، تميّزت بامتلاكها لموهبة التمثيل والعزف على الآلات الموسيقية.

نشأة رباب كنعان

ولدت رباب كنعام في الثامن عشر من أيار/مايو عام 1971، في العاصمة السورية دمشق، وفيها نشأت.

والدها هو الشاعر علي كنعان، وكان الداعم الأول لها، وهو الذي عمل على تشجيعها وتعزيز مواهبها. أحبت رباب كنعان الفن بكافة أشكاله منذ صغرها، فكانت بارعة في الرقص، وتحب التمثيل، وتمتلك موهبة موسيقية.

بعد أن نالت الشهادة الثانوية درست رباب كنعان في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست في المعهد العالي للموسيقى، وبذلك جمعت بين موهبتي الموسيقى والتمثيل.

مسيرة رباب كنعان التمثيلية

يعود الظهور الأول لرباب كنعان على الشاشة الصغيرة للعام 1990، حيث شاركت في مسلسل "شبكة العنكبوت"، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية. انتسبت لنقابة الفنانين السوريين في العام 1993، وأصبحت عضوة فيها حتى الآن.

تتميز رباب كنعان بشخصية لطيفة ومرحة، كما تبدي ملامحها الجميلة براءة كبيرة، وتعد من النجمات المحبوبات داخل الوسط الفني. كما أن لرباب كنعان عدد كبير من المعجبين خارج الوسط الفني، والذين يتابعون أعمالها بشكل مستمر.

برعت رباب كنعان في أداء الأداء الإجتماعية والتراجيدية والرومانسية، كما نجحت في الكوميديا، كما أنها شاركت في عدد من أعمال البيئة الشامية.

لعبت رباب كنعان خلال مسيرتها العديد من الأدوار الرائعة، لكن يبقى دورها "وردة" في مسلسل "يوميات جميل وهناء" من أبرز الأدوار التي لعبتها، ووردة هي موظفة يعمل معها صديقها المتزوج في نفس المكتب، ويقع في حبها، وترفضه لأنه متزوج.

كما أن دورها "مايا" في مسلسل "الفصول الأربعة" يعد من الأدوار المميزة لها، ومايا هي ابنة عائلة غنية، مغرورة إلى حد ما، ويحدث معها خلال المسلسل العديد من المواقف الطريفة.

ومن أبرز أعمالها: "الإخوة"، "الخطوات الصعبة"، "حمام القيشاني"، "سر الكنز"، "أحلام لا تموت"، "نجوم بين الغيوم"، "عربيات"، "حارة عالهوا"، "ألو جميل ألو هناء"، "رياح الخماسين"، "بقعة ضوء" (في عدة أجزاء)، "رايات الحق"، "في حضرة الغياب"، "فتت لعبت"، :وعدتني يا رفيقي"، "دامسكو"، و"صدر الباز".

رباب كنعان والإعتزال

كذّبت رباب كنعان الشائعات التي تناولت خبر إعتزالها الفن، مؤكدة أنها موجودة في الوسط ولو بشكل مختصر، عازية قلة ظهورها في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية لو تعرض لها أي ممثل أو ممثلة، لتوقف عن العمل لفترة من الزمن على حد تعبيرها.

وقالت كنعان في تصريح سابق لموقع "الفن": "أنا موجودة ولو بشكل نسبي عما كنت عليه في الماضي، لكن الظروف تحكم على الممثل التواجد بكثرة أو الإقلال من هذا التواجد.. قبل سنوات قيل إنني إعتزلت، وفيما بعد ، ظهرت في مسلسل رياح الخماسين فسكتت الأصوات".

وأضافت: "المشكلة لدينا في الوسط الفني هو أن الإعلام يتعامل مع الفنان من حيث وجوده في الأعمال وليس من حيث وجوده في المجتمع كفنان، ومن هنا نعاني كثيرا في تقديم أنفسنا للمشاهد أو المتابع".

من جهة أخرى، أكدت رباب كنعان أنها من الممثلات اللواتي لم يعانين في مسألة الأجور، وقالت: "منذ عملت في الوسط الفني كان همي أن أقدم نفسي كممثلة ، وكان المال آخر همي، وجميع الممثلين يعرفون ذلك حق المعرفة.. المال ضروري لكنه يأتي تاليا في سلم الأهمية".

حياة رباب كنعان الشخصية

تزوجت رباب كنعان من داخل الوسط الفني، وبالتحديد من الممثل السوري ​جهاد عبدو​، وأنجبت منه إبنتها الوحيدة "جوليا"، قبل أن يحدث الانفصال بين الطرفين في العام 2001.