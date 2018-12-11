رحمة خالد حسين من ذوي الإحتياجات الخاصة حققت حلمها في التلفزيون

ميرنا وليد - بيروت - في اليوم العالمي للإعاقة والاحتفال بأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يحصل في هذا الشهر من كل عام، فوجئ مشاهدو الفضائية الاماراتية العربية "الغد" بتقديم فتاة مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة للبرنامج الصباحي الذي يعرض على الفضائية المذكورة.

وقدمت القناة الفتاة ​رحمة خالد حسين​، وهي فتاة عشرينية مصابة "بمتلازمة داون"، على شاشتها لتشارك في تقديم برنامج صباحي تكريما لها، ولتحقق حلمها في أن تصبح مذيعة.

رحمة بطلة رياضة البارالمبية حصلت على 170 ميدالية في بطولات السباحة وتنس الطاولة، تخرجت من كلية السياحة والفنادق، وبمساعدة والدتها أمل عطيفة أخصائية التخاطب، بدأت تدريبات تنمية المهارات والإدراك وجلسات التخاطب وتنمية المهارات الحركية لمدة ثلاث سنوات.