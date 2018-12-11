أشرف زكي إعتذر بسبب روجينا أعاد دينا الشربيني للتمثيل.. ودعم رانيا يوسف

ميرنا وليد - بيروت - معروف برجل الأزمات، فهو نقيب المهن التمثيلية الممثل المصري​أشرف زكي​الذي يلجأ اليه أغلب الممثلين في أزماتهم، فهو قريب منهم وبالرغم من عبء النقابة لكنه يحاول أن يوزان بينها وبين أعماله الفنية المميزة، دائماً هو صاحب رؤية إهتم بالفن ليس فقط على المستوى الإحترافي، لكن الأكاديمي فحصل على الدكتوراة في المسرح.

المولد والنشأة

ولد أشرف زكي في 29 كانون الأول/ديسمبر عام 1960 في مدينة القاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، قسم إدارة الأعمال عام 1983، ثم إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام "إمتياز"، حصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراة في الإخراج المسرحي من أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002، في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، وعمل أستاذاً مساعداً بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون.

تقلد العديد من المناصب خلال مشواره والعاملين بجهاز السينما طالبوا برحيله من هذا المنصب

عُيّن أشرف زكي ، رئيساً لأكاديمية الفنون، خلفاً للدكتورة أحلام يونس، بقرار من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، كما أنه يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية، منذ عام 2015 ، حيث لعبت نقابة التمثيل في عهده الكثير من الأدوار الهامة التي تصب في صالح الفنانين وكبار السن من أعضائها، وهى المرة الثانية التي يتقلد بها المنصب بعد أن استقال في عام 2011، لكن عدد من زملاءه اصروا على أن يعيد ترشحه مجددا.

كمال شغل أشرف زكي منصب رئيس البيت الفني للمسرح، كما كان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح، وفي النصف الثاني من شباط/فبراير عام 2011، ثم تم تعيينه رئيساً لجهاز السينما خلفاً لـ ممدوح الليثي، ولكنه لم يبق إلا في المنصب بضعة أيام، ثم استقال بسبب اندلاع مظاهرات العاملين في جهاز السينما تطالب برحيله.

أشرف زكي و ​روجينا​ قصة حب في الوسط الفني

قصة حب أشرف زكي و روجينا التي بدأت قبل 25 عاماً وبالتحديد في التسعينيات من القرن الماضي، واحدة من أشهر قصص حب أهل الفن وأنجبا مايا ومريم، وعلى الرغم من الأزمات والإضطرابات التي مرت بها حياتهما الزوجية والإنفصال لفترة، إلا أن أشرف زكي ظل متمسكا بروجينا حبه الوحيد.

بداية الإنطلاقة ممثل بأعمال دينية وسوء الحظ لاحقه في صبح صبح

بدأ أشرف زكي حياته الفنية كممثل في مطلع الثمانينيات، من خلال عدة أعمال دينية، مثل "محمد رسول الله، الأنصار، الإمام محمد عبده، الإمام البخاري، الإمام مسلم"، ثم شارك حتى الآن في أكثر من 120 عملًا.

وتوالت مشاركاته في مسلسلات مثل "سامحوني مكنش قصدي" و"خالتي صفية والدير" و"أم كلثوم"، و"حديث الصباح والمساء"، فوصلت أعماله لما يقرب من مائة عمل بين السينما والدراما.

لم تتوقف إسهاماته على الجانب التمثيلي فقط، بل كان لـ أشرف زكي دور في الحركة المسرحية، وقام بإخراج 15 عرض مسرحي، وإن كانت له تجربة إخراج لم تلقى النجاح الكافي، حينما تولى إخراج مسرحية ل​محمد سعد​ بعنوان "صبح صبح"، والتي عرضت على مسارح الرياض وجدة وأبها والدمام في السعودية، ولكن فريق العمل عاد بعد العرض بثلاثة أيام وكان من المفترض أن تعرض شهراً كاملاً، لكن لسوء الحظ توقف العرض بسبب الخلاف الذي وقع بين فريق العمل والجهة المنظمة للعروض، كُتب على العمل أن ينتهي عند هذا الحد.

كما حصل على بعض المنح الدراسية، منها دورة في الإخراج المسرحي، تحت إشراف منظمة "اليونسكو"، ومنحة لزيارة أهم مسارح الولايات المتحدة الأميركية والتعرف على أحدث التقنيات الحديثة.

الجوائز الفنية للإخراج المسرحي

حصل أشرف زكي على العديد من الجوائز التقديرية والتشجيعية، ومنها جائزة الدول في عام 2001 في الإخراج المسرحي، وفي عام 2009 حصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون في عام 2009.

أزماته الفنية واتهامات طالته واعتذر بسبب زوجته

بسبب خلافات بينه وبين الممثلة المصرية حنان مطاوع، قالت عنه الأخيرة بأنه من فلول نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فرد بعدها أشرف زكي في برنامج تلفزيوني بأنه ليس من رجال أي نظام، وأنه اعتذر لحنان مطاوع وقت الخلاف، وإذا كان محسوب على نظام معين فقد كانت والدتها سهير المرشدي معه في النقابة في ذلك الوقت.

تدخل أشرف زكي في عام 2017 لحل أزمة الفنانة هيفا وهبي مع المنتج محمد السبكي، وذلك بعدما طالبها السبكي برد 40 ألف دولار مقابل ما تقاضته كعربون، لدورها في فيلم "ثانية واحدة" الذي إعتذرت عنه.

إضطر أشرف زكي للإعتذار قبل فترة، بسبب تصريح لزوجته روجينا قالت فيه بأنها قضت شهر عسل سيء في شبرامنت، مما أغضب أهالي المنطقة فقرر أشرف زكي تقديم إعتذار عن العمل.

أعاد ​دينا الشربيني​للتمثيل مرة أخرى ودعم ​رانيا يوسف​

واجهت الممثلة المصرية دينا الشربيني تعنت النقابة في عودتها للتمثيل بعد خروجها من السجن في قضية تعاطي المخدرات، وذلك حينما كان أشرف عبد الغفور نقيباً إلا أنه بمجرد أن عاد أشرف زكي للمنصب مرة أخرى، أعطى دينا تصريح بالعمل وكان أول عمل لها "كدبة كل يوم"، كما دعم الممثلة المصرية رانيا يوسف بعد رفع العديد من الدعاوى القضائية ضدها لظهورها بفستان مثير أثار الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أن أشرف زكي إستطاع أن يحتوي الأزمة.