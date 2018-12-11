نيكول سابا عروس بفستان هاني البحيري وفيفي عبده والنجمات يحضرن عرض الأزياء وبماذا صرّحن عنه؟

ميرنا وليد - بيروت - أقام أمس مصمم الأزياء العالمي ​هاني البحيري​، عرض أزياء لمجموعة صيف وربيع 2019، وذلك في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من نجوم المجتمع منهم الفنانات ​فيفي عبده​، ​فادية عبد الغني​، و​نهال عنبر​، و​شيرين​، و​رجاء الجداوي​، والاعلامية ​لميس الحديدي​.

وقدم البحيري ثلاثة عروض ضمن الديفيليه السنوي له، وتأتي أولى العروض بمجموعة سبق وعرضها في فرنسا وهي لشتاء وخريف 2019، حيث أن الموضة في باريس تسبق بفصل الموضة العربية، ويأتى بعد ذلك بعرض لصيف وربيع 2019، كما إختتم العروض بمجموعة خاصة للمراهقات، وهي المرة الأولى التي يخصص لهن عرضًا في الديفيليه السنوي، وكان من ضمن المفاجئات تقديم الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" الحفل مع الاعلامية بوسي شلبي.

وكان لموقع "الفن" لقاء مع المصمم هاني البحيري، وعدد من الفنانين الذين حرصوا على التواجد، وتحدثوا عن العرض وأبدوا رأيهم في ما يقدمه البحيري.

البحيري عبر عن سعادته بنجاح العرض، وقال في تصريحاته لموقع "الفن" ان اختيار نيكول سابا لتكون نجمة الحفل هو اختيار جيد، وان الفستان الذي كانت ترتديه تكلفته 10 مليون دولار.

كما قال انه سعيد بثقة وزارة الزارعة وغرفة الملابس به لاختياره ليكون مطورا للرقي في صناعة الملابس.

وعبرت الفنانة فيفي عبده عن حبها لمصمم الازياء هاني البحيري، وقالت في تصريحاتها لموقعنا انها حضرت من دبي خصيصا من اجل حضور العرض، مشيرة الى انها مع البحيري منذ البداية، وهي وفخورة بما وصل اليه من عالمية، موضحة انه شخص جيد وفنان مهم على كل المستويات.

الموضة مهمة بالنسبة لفيفي لكونها فنانة وتحتاج دائماً أن تطل بمظهر جيد، ولكنها لا ترتدي سوى الموضة التي تليق بها وتظهرها بشكل جيد، حسبما قالت.

"كل الحاجات اللي بيعملها هاني البحيري بحبها"، هكذا بدأت الفنانة شيرين حديثها عن العرض، لافته الى انه فنان متميز ويراعي عادات وتقاليد المصريين في الازياء التي يقدمها، فهو يقدم "الزي المناسب في المكان المناسب".

وترى الممثلة ​نيرمين الفقي​ ان البحيري لا يحتاج الى احد ليعلق على اعماله وتصاميمه، فهو فنان ويجب أن نشجعه كلنا، ولفتت الى انها تحبه جدا وتحب الاطلالات التي يقدمها.

وبدأت الممثلة نهال عنبر حديثها مع موقع "الفن" وقالت :"هاني عشرة سنين وبينا مواقف كثيرة لا انساها، فعلى سبيل المثال حينما كنت اصور مسرحية " مراتي زعيم عصابة" كان من المفترض ان اظهر ببدلة رقص، ولكن انا لا ارتدي الملابس العارية، فهاتفته وقال لي "لا يهمك اعتبري البدلة انتهت، وفي خلال 48 ساعة كان قد انتهى منها وقدمها لي هدية".

وأضافت :"هاني ذوقة حلو وراقي وبحب كل الفساتين التي يقدمها"، وأشارت إلى انها تحب مواكبة الموضة، ولكنها لا ترتدي سوى ما يليق بها.

وصفت الممثلة ​لقاء سويدان​ المصمم هاني البحيري "بالأخ"، ولفتت الى انه مصمم متميز، ودائما لديه الجديد الذي يقدمه لكل محبي الموضة، موضحة انها تميل الى الازياء البسيطة، والتي تبرز جمال الجسم.

أما الممثلة ​إيمي سالم​ فقالت في حديثها لموقع "الفن"، انها حريصة على حضور عرض الأزياء الخاص بالبحيري لأنها تحب أن ترى دائماً الجديد الذي يقدمه، ولفتت الى انها مجنونة في طريقة لبسها، لذلك تطالب دائماً المصممين الذين تتعاون معهم ان يضيفوا لها شيئا جديدا لم يقدموه من قبل، ولا يكون معتادا او طبيعيا، كما اكدت انها لا تحب فساتين السهرة، وهي تميل دائما الى الملابس الكاجوال، واشارت الى انها تميل الى المصممين المصريين، وليس لديها "عقدة الخواجة".

إشارة إلى أن مصمم الأزياء هاني البحيري يعد سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصري بأسبوع الموضة الاسباني لفساتين السهرة العربية والشرقية والذي أقيم باستاد مدريد، بالاضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان وانفراده بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذي أثبت من خلاله قدرة صناعة الموضة المصرية على لفت الانتباه.

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تصوير شريف عبد ربه