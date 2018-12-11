"الفن" يقابل هادي أسود في كواليس "وينك" ويكشف تشابه الأفكار مع عمل ناصيف زيتون

ميرنا وليد - بيروت - محبّو الفنان ​هادي أسود​ كانوا على موعد مع أغنية جديدة أطلقها فنانهم تحت عنوان "وينك"، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج ​سليم سموع​.

موقع "الفن" حضر كواليس تصوير هذا العمل، وانطلقت مقابلتي مع الفنان هادي أسود والمخرج سليم سموع من العديد من النقاط، أبرزها ملاحظتي بأنه دعا الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة فيه، وثانيا، اعتماد المخرج طريقة الـ "Lipsing" على الممثلين كما رأيناها في فيديو كليب الفنان ​ناصيف زيتون​لأغنية "منو شرط".

الفنان هادي أسود

أطلعنا أكثر على الأغنية.

الأغنية من كلمات ​عماد مصطفى​، ألحان ​حازم كرم​، توزيع ​بيكيتو​، إعداد موسيقي ​ناصر الأسعد​، وإخراج الكليب لـ سليم سموع، وهي قريبة إلى الستايل الّذي أعتمده، والتي مزجت بين الـ "بيت" الغربي والعربي.

هل تحضّر لألبوم قريبا؟

كلا، في المبدأ سأطلق أغنية سينغل كل 3 أشهر.

لماذا تكرر التعاون مع الملحن حازم كرم؟

بدايات نجاحي كانت معه في أغنية "يا كل العمر"، وهناك العديد من الأعمال معه في الأيام المقبلة.

لاحظت وجود أشقائك في الكواليس.

أشقائي يحبوني كثيرا، فدائما ما يساندونني ويقفون إلى جانبي.

أين أصبح تعاونك مع الفنان صلاح الكردي؟

تعاونت معه في عملين من كلمات علي المولى، ولكنهما بحاجة إلى بعض الوقت ليتم طرحهما.

هل إستعنت بالجمهور في الفيديو لتوفير ميزانية الإنتاج؟

كلا على العكس، فهذه الخطوة هي كي أكون قريبا من الناس، لا أحب طريقة التصوير مع "موديل" وسيارة فخمة وهذه الامور. الجمهور لديه حق عليّ لأنه هو من يرفعني، وله الحق بأن يشاركني نجاحي.

سبق وتعرضت لبعض الانتقادات بعدما أجريت معك مقابلة وتكلمتَ باللبنانية وليس بلهجتك السورية.

انا أتكلم كما أتكلم في المنزل، أقيم في لبنان منذ 20 عاماً وزوجتي لبنانية.. فلهجتي الحلبية خفيفة قليلا عليّ، ولكن طبعا أتكلم اللهجة السورية.

المخرج سليم سموع

ألم تخف من طريقة اعتماد الـ Lipsing على أوجه الممثلين كما رأيناها في فيديو كليب الفنان ناصيف زيتون في أغنية "منو شرط"؟

كل فكرة منفذة أكثر من مرة، والأهم هو طريقة أسلوب تجديدها، وصحيح أنكم رأيتم ذلك في الكواليس، ولكن النتيجة ليست هكذا.

هل تنصح هادي بدخول مجال التمثيل، خصوصا وأنه يخجل قليلا؟

هادي تطوّر كثيرا وأنصحه بأدوار الأكشن والدراما، وهو امام الكاميرا يسمع الكلمة وينفذ ما نقوله له، بالإضافة إلى أن الكاميرا تحبه.

أما الملحن حازم كرم، فقال إن هذه الأغنية جاءت نتيجة نجاح "يا كل العمر" التي تعاونا بها سويا أيضا، و"صنعت الفكرة حينما كنت جالسا عنده، وبعدها احبها كثيرا".