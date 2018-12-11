خاص- بيار داغر يحصل في سوريا على "معاملة الفنان الوطني"خاص وبالفيديو- هذا ما توقعه سمير طنب لـ شيرين...

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل ​بيار داغر​ في سابقة من نوعها كفنّان غير سوري في بطولة عمل من خلال بطولته في مسلسل "أثر الفراشة" من كتابة محمود عبد الكريم، وإخراج زهير قنوع.

وفي استثناء خاص يعبّر عن علاقته الأصيلة بالدراما السورية والمشتركة مع لبنان، حصل داغر على معاملة الفنان الوطني والإعفاء من "رسم العمل للأجنبي"، بناءً على طلب وزير الإعلام السوري عماد سارة من نقابة الفنانين السوريين برئاسة زهير رمضان.

ووجه داغر شكره إلى المسؤولين الحريصين على وجوده في الدراما السورية وتقديرهم له، لا سيما زيّاد الريس مدير عام "المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي" والمخرج قنوع.

ولداغر مساهمات كثيرة في الدراما السورية، بدأها منذ عام 1996 في مسلسل "عوسج"، و"البواسل" في عام 2000، وصولاً الى السنوات الأخيرة عبر "خاتون" في عام 2016، وغيرها الكثير، كما قدّم في السينما السورية أفلاماً عديدة من أبرزها "طريق النحل" و"رحلة الشام 2701".

ويستند مسلسل "أثر الفراشة" على ملامح في رواية "الحب في زمن الكوليرا" للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز (1985)، لتقديم دراما رومنسية غارقة في علاقات الحب بأشكاله المختلفة.