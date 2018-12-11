خاص الفن- عمرو دياب الأعلى اجرا ليلة رأس السنة والشربيني في انتظاره

ميرنا وليد - بيروت - بـ 200 ألف دولار كأجر عن حفله الذي تعاقد عليه في أبوظبي احتفالا بالعام الجديد يصبح عمرو دياب هو الأعلى اجرا بين نجوم الغناء وذلك بعد أن قرر رفع أجره عن العام الماضي بحوالى 30 ألف دولار بحسب ما أكدته مصادر موقع "الفن".
عمرو يستعد بعد أيام لإحياء حفله الأول في السعودية وبعدها يبدأ التحضيرات لحفل رأس السنة الذي ستحضره معه دينا الشربينيوالتي قررت ان تبدأ تصوير مسلسلها الجديد الذي تعاقدت عليه مع مجموعة mbc في كانون الثاني من اجل ان تقضي السنة الجديدة مع عمرو دياب.
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