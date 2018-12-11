خاص- طوني عيسى يستعد لتصوير مسلسل جديد الى جانب هذا الممثل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 انه سيتم قريبا الانطلاق بتصوير مسلسل جديد لبناني سوري سيكون عبارة عن قصص متعددة مؤلفة من 10 حلقات ومن بين الممثلين المشاركين فيها سيكون طوني عيسى و سلوم حداد وغيرهما.
من ناحية اخرى يخوض طوني عيسى مع سارة ابي كنعان والممثلة جومانا شمعون والممثلة ختام اللحاموغيرهم تجربة درامية جديدة.
العمل ستتولى إخراجه لأوّل مرة المخرجة والمنتجة كريستال روجيه السكاف، وهو من كتابة فريدي تنوري، والذي أيضا له حصة في هذا المسلسل من ناحية التمثيل.
المسلسل رومانسي-درامي، ومن المفترض أن يتألف من 30 حلقة، ولكن لم يتم بعد تحديد عنوانه بشكل نهائي.
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