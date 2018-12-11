خاص- طوني عيسى يستعد لتصوير مسلسل جديد الى جانب هذا الممثل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 انه سيتم قريبا الانطلاق بتصوير مسلسل جديد لبناني سوري سيكون عبارة عن قصص متعددة مؤلفة من 10 حلقات ومن بين الممثلين المشاركين فيها سيكون ​طوني عيسى​ و سلوم حداد وغيرهما.

​من ناحية اخرى يخوض ​طوني عيسى​ مع سارة ابي كنعان والممثلة جومانا شمعون والممثلة ​ختام اللحام​وغيرهم تجربة درامية جديدة.

العمل ستتولى إخراجه لأوّل مرة المخرجة والمنتجة ​كريستال روجيه السكاف​، وهو من كتابة ​فريدي تنوري​، والذي أيضا له حصة في هذا المسلسل من ناحية التمثيل.

المسلسل رومانسي-درامي، ومن المفترض أن يتألف من 30 حلقة، ولكن لم يتم بعد تحديد عنوانه بشكل نهائي.