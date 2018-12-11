نجوم بوليوود يجتمعون في حفل زفاف ابنة رجل أعمال.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تجمع كبير من نجوم الصف الأول في الهند بمراسم ما قبل الزفاف ابنة رجل الأعمال المعروف امباني وأناند بيرامال في اودايبور، حيث شوهد شاروخان مع زوجته جوري، ايشواريا راي جنبا ابهيشيك باتشان، وبريانكا شوبرا وسلمان خان في مبارزة بالرقص.

وقد سحر شاروخان الحشد برقصه مع جوري والتودد لها على خشبة المسرح خلال مراسم الاحتفال فيما يعرف بـ”سانجيت”. وبما أن الزوجين سرقا الأنظار برقصهما المتألق، فقد تشجع الثنائي ايشواريا وابهيشيك، وبدا الاثنان ساحران في ملابسهما الحمرا، وأشعلا النار على المسرح.

ومن المقرر أن أن يُعقد القران بين أكبر عائلات الهند في حفل خاص جدا في مومباي يوم 12 ديسمبر، وتشمل قائمة الضيوف أيضا وزيرة الخارجية الأمريكي السابقة والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2016 هيلاري كلينتون ورئيس وزراء ماهاراشترا ديفندرا فادنافليس، والمغنية الأمريكية بيونسيه التي وصلت أيضا أودايبور لأداء بعض الاغاني في احتفالات ما قبل الزفاف من العشاء.

من ناحية أخرى، أبدى شاروخان حالة من اللامبالاة عقب انتشار أنباء تزحزحه خارج العشرة الأكثر ثراء في الهند من قائمة فوربس، وتحدث عن ذلك خلال مقابلته مع إحدى الصحف: “خلال الثلاث أو الأربعة أيام الأخيرة اكتشفت أنني تراجعت في قائمة مجلة للأكثر ثراء، بالتزامن مع ذلك أصبحت أكثر شعبية على تويتر، إذا لقد أصبحت أكثر شعبية وفي الوقت ذاته أقل ثراء طبقا لاستطلاع المجلة، أتمنى فقط أن يجعلني الفيلم

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