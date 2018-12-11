حاتم دربال يعلق على واقعة تعري ممثل سوري على المسرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان حاتم دربال، المدير العام ورئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 20، على واقعة تعرى ممثل سوري على المسرح أثناء العرض المسرحي، مؤكدًا أن إدارة المهرجان لا تتحمل الأمر.

وأضاف في تصريحات صحفية: «الممثل فعل ذلك من وحى اللحظة وارتجل هذا المشهد على المسرح ولم يكن موجودا في العرض من قبل».

وتابع: «هذا الممثل فاجأ الممثلين زملاءه وفاجأ مخرج العرض وما قدمه على المسرح لم يكن موجودا من قبل في العمل المسرحي حينما عرض علينا وحينما عرض من قبل في ألمانيا».

وأكد أنه لا تأثير لما فعله هذا الممثل على المهرجان وفعالياته فهو خروج على النص وارتجال، لكن السوشيال ميديا دائما تضخم الأحداث.

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في مهرجان أيام قرطاج المسرحية فقد سبقها نفس الواقعة في دورة سابقة للمهرجان في عرض مسرحي إيطالي.

وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية السبت الماضي، في شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثي وعرض مسرحي بعنوان «ملحمة خضراء» السيرة الهلالية إلى جانب عرض لسيرك «باباروني»، وتكريم دولة فلسطين، بعرض مسرحية «مروح لفلسطين» للمخرجة الأميركية الفلسطينية ميكائيلا، سبقها عزف منفرد على الكمان .

وتتناول المسرحية وهي من إنتاج مسرح الحرية بمدينة جنين، قصصا مختلفة من واقع عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية.