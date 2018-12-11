وعد تستعير إطلالة جينيفر لوبيز.. لن تصدق سعرها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة السعودية وعد الأنظار بإطلالتها في الحلقة الختامية لبرنامج “نجم السعودية” المعروض على قناة SBC السعودية.

الفنانة السعودية تألقت بإطلالة مميزة من دار فيرساتشي لخريف وشتاء 2018، كانت قد سبقتها في ارتدائها الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز، في فيديو كليب أغنيتها باللغة اللاتينية، والتي تحمل اسم Se Acabo El Amor.

وعد أطلت بكنزة قطنية بيضاء مكتوب عليها ” Versace” ويبلغ ثمنها 495 دولار أميركي، مع تنورة طويلة مفتوحة من الأمام ومطبعة بالرسومات الملونة مع حزام عريض يبلغ ثمنه نحو 595 دولار أميركي.

الفنانة السعودية أكملت إطلالتها بحذاء أسود طويل يتخطى حدود الركبة، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة ناعمة، وتززينت بمكياج ترابي قوي.

وقد حازت إطلالة الفنانة السعودية على إعجاب جمهورها بشدة، إلا أن البعض اتهمها بالإسراف والبذخ.

وكانت الفنانة السعودية وعد قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم “المشكلة”، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات “سنجل” كل عدة أشهر.

والأغنية الجديدة من كلمات علي الفريداوي وألحان علي صابر، وتوزيع حسام كامل، وتم طرحها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”.

ما قررت وعد خوض تجربة جديدة في الغناء، حيث تستعد حاليا لطرح أغنية شعبية باللهجة المصرية لأول مرة في تاريخها.

الفنانة السعودية كشفت أن الأغنية ستحمل اسم “كاس العذاب”، وأنها قد سجلتها مؤخرا في استديو “صوت الحب”، وهي من تأليف الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، والموزع أسامة عبد الهادي.