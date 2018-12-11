أشرف زكي يدافع عن ملابس زوجته بعد إقحامها في أزمة فستان رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكر الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقحام زوجته الفنانة روجينا، في قرارات النقابة التي اتخذتها بسبب أزمة الفستان الفاضح للفنانة رانيا يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

أشرف زكي، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «روجينا تعرضت للظلم كثيرا، فكثيرا ما يتم الربط بينها وبين القرارات التي يتخذها».

وأضاف: «النقابة لم تحدد أسماء في البيان الذي أصدرته، وطلبت فيه مراعاة بعض الأمور، وعندما قُدمت بلاغات ضد رانيا يوسف كانت النقابة معها ممثلة بمحام وعضو مجلس نقابة».

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانًا حول أزمة فستان رانيا يوسف، جاء فيه: «المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها».

وأضاف: «رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا، فإننا نهيب بإدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية».