الفنانة ياسمين علي تؤدي العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدت الفنانة المصرية ياسمين علي، مناسك العمرة ونشرت صور لها من داخل المسجد الحرام، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ياسمين علي، عبرت عن سعادتها بالرحلة خاصة مع التسهيلات التي حظيت بها هذه المرة من قبل منظمي الرحلة والفندق الذي أقامت فيه.

وظهرت ياسمين علي، في الصور بإطلالتين مختلفتين الأولى ظهرت فيها بحجاب أيض والثانية بحجاب أسود.

وكان آخر أعمال ياسمين علي، كان أغنية «يا بتاع الورد»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وليد شراقي ميكس وماستر محمد عباس، وإخراج فادي حداد.

وقدمت قبلها تتر مسلسل «بيت السلايف»، وكليب «يا حب زمان»، إخراج فادي حداد، وسيطرح قريبا علي شاشات القنوات الفضائية.

ياسمين علي، اعتادت منذ ظهورها على الساحة الفنية تقديم مجموعة مميزة من الأغاني الطربية، ومنها أغاني لأم كلثوم، ووردةن وفيروز، كذلك بعض الأغاني الشبابية مثل: «٣ دقات، وخليك فاكرني، ونقابل ناس».

وكانت ياسمين، قد أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا في الكويت مؤخرًا، وسط حضور جماهيري ضخم، وذلك علي مسرح حديقة الشهيد بالكويت.