محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعلن إدارة مهرجان برلين السينمائي اليوم الثلاثاء عن اختيار النجمة الفرنسية جولييت بينوش لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الـ 69، التي ستنطلق في الفترة من 7 إلى 17 فبراير القادم.
وقال ديتر كوسليك مدير المهرجان في بيان" المهرجان يتمتع بصلة قوية مع بينوش ، وسعيد للغاية أنها سوف تعود للمهرجان في هذا الوضع البارز".
وقالت بينوش إنها تقبل " هذه المهمة بسعادة واهتمام".
كانت هذه تفاصيل خبر النجمة الفرنسية جولييت بينوش تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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