النجمة الفرنسية جولييت بينوش تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلن إدارة مهرجان برلين السينمائي اليوم الثلاثاء عن اختيار النجمة الفرنسية جولييت بينوش لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الـ 69، التي ستنطلق في الفترة من 7 إلى 17 فبراير القادم.

وقال ديتر كوسليك مدير المهرجان في بيان" المهرجان يتمتع بصلة قوية مع بينوش ، وسعيد للغاية أنها سوف تعود للمهرجان في هذا الوضع البارز".

وقالت بينوش إنها تقبل " هذه المهمة بسعادة واهتمام".