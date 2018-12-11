السلطانة هويام تركب الجمل في الأهرامات (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام"، اليوم الأربعاء، صورة أثناء زيارتها للأهرامات، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . وظهرت أوزرلي بالصورة أثناء تجولها بالجمل في المنطقة الأثرية. يُذكر أن مريم قامت بزيارة قصيرة إلى مصر خلال الأيام الماضية، بعد ترشيحها للمشاركة في بطولة فيلم "لص بغداد" لمحمد إمام.

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