26 ديسمبر.. إقامة العرض الخاص لفيلم ذعمر خريستو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل أسرة فيلم "عمر خريستو"، بتحديد موعد طرح الفيلم في دور العرض يوم 2 يناير المُقبل، بإقامة عرض خاص يوم 26 ديسمبر الجاري، في سينما داندي مول بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

الفيلم يتناول قصة مجموعة من الأيادي تريد تخريب الوطن، ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن.

ويضم "عمر خريستو" عددا كبيرا من الفنانين منهم "لطفي لبيب، دومينيك حوراني، سامي مغاوري، أحمد التهامي، عاطف عبداللطيف، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، ياسر علي ماهر، ريهام عزيز، مارتينا عادل، يسرا المسعودى، زينب عبدالوهاب، محمود تركي، أحمد السلكاوي".

"عمر خريستو" إنتاج "ترافلرز ميديا"، قصة عاطف عبد اللطيف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، مدير التصوير مايكل جورجي، منتج فني مينا فوزي، مهندس الديكور تامر إسماعيل، موسيقى تصويرية كريم عرفة، مونتاج سامح ماهر، ستايليست إيمان مصطفى، إخراج سيف يوسف.