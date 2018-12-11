بالصور| نسرين أمين تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة داخل أحد الفنادق بالقاهرة بجوار شجرة الكريسماس، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت "نسرين" في الصور مرتدية فستانًا قصيرا ، كما حرصت على إلتقاط صورة سيلفي بجانب شجرة الكريسماس. يذكر أن اَخر أعمال الفنانة نسرين أمين فيلم "سوق الجمعة " إخراج سامح عبد العزيز ،وشاركت أيضا في عملين رمضان الماضي الأول "ممنوع الاقتراب والتصوير" والثاني "عزمي وأشجان"

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