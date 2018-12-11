طرح البوستر المبدئي لمسلسل علي ربيع الجديد"فكرة بمليون جنيه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل على ربيع الجديد "فكرة بمليون جنيه"اليوم الثلاثاءالبوستر المبدئي للمسلسل، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني لهذا العام.
"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكريم عفيفى وصابرين وسهر الصايغ، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، سيناريو وحوار محمد فتحي عبدالمقصود وشريف يسري، إنتاج شركة المتحدين ميديا بروداكشن، وإخراج وائل إحسان.
وتعقد الشركة المنتجة في الوقت الحالي كاستنج للاستقرار علي الفنانين المشاركين في العمل، الذي من المقرر أن يتم البدء في تصوير أحداثه بداية يناير القادم.
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