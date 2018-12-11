غدًا عزاء محمود القلعاوي بعمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يقام مساء غدًا الأرعاء عزاء الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

وقد شيع جثمان الفنان الراحل ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز، بجوار نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة، بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، وسط غياب تام من أهل الفن، حيث لم يحضر سوى الفنان شريف خير الله والمخرج محسن فكرى.

ورحل محمود القلعاوى عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر 79 عاماً، بعدما قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتانى مجنون".