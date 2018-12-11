رانيا يوسف تتصدر غلاف مجلة "INGIGHT".. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة من غلاف مجلة "INSIGHT"، الذي تصدرته هذا الأسبوع، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "لا يمكن أن تكون أكثر حماسًا من أن تتصدر غلاف مجلة "INSIGHT" .. احصل على نسختك الآن".

تشارك "رانيا" في عملين لعام 2019 الأول فيلم "دماغ شيطان"، ويشاركها البطولة الفنان باسم سمرة، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

والفيلم الثاني "عش الدبابير" وتشاركها سارة سلامة ومجدي كامل، من تأليف حمدي يوسف، ومن إخراج عادل الأعصر.