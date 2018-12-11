بالصور.. هبة طوجي تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت المطربة هبة طوجي جمهورها بصور لها من حفل عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وظهرت طوجي، خلال الصور وأمامها تورتة عيد الميلاد التي تحمل صورتها في الطفولة، وتمسك في يدها البلالين، وعلقت قائلة: "عندما كنت طفلا.. لا أنتظر، ما زلت أفعل ذلك".

كان آخر أعمال المطربة هبة طوجي تتر مسلسل "طريق" الذي عُرض ضمن سباق رمضان الدرامي، وشاركت في بطولته الفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان عابد فهد.