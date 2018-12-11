كشفت عن اسمها الحقيقي ورقصت على "لا لا" وتحدثت عن أغنيتها الجديدة.. تصريحات فاهيتا في "تخاريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حلت "الدمية" أبلة فاهيتا ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني، في حلقة أمس من برنامجها الجديد "تخاريف"، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي).

وكشفت فاهيتا عن العديد من التفاصيل حول حياتها واسمها الحقيقي، كما تضمنت الحلقة لقطات طريفة وتعليقات الساخرة، أبرزها:

اسمها الحقيقي

كشفت فاهيتا عن اسمها الحقيقي قائلة غن اسمها "شوشو أبوجهل"، وإن فاهيتا اسم الشهرة وأضافت أن والدتها اسمها "جوسي" وأن والدها من الصعيد.

تتغزل في حسن الرداد ووائل الكفوري

تغزلت فاهيتا في الفنان حسن الرداد والمطرب وائل الكافوري قائلة: "آخر فنانة أخذت زوجها منها هي الفنانة دنيا سمير غانم، أخذت منها حسن الرداد لفة وأعادته لها مرة أخرى".

وأضافت أنها في الوقت الحالي تخطط لخطف الفنان وائل كفوري، مشيرةً إلى أن وائل كفوري "قمر ولا يُقاوم".

وصلة رقص

طلبت الكيلاني من أبلة فاهيتا اختيار ورقة ضمن إحدى فقرات البرنامج، لتكتشف فاهيتا أن عليها الرقص، وترقص على نغمات الأغنية الشعبية "لا لا" وسط تصفيق الكيلاني قائلة "إنتي فوفا بتديكي دروس".

حذف مشهد

كشفت "فاهيتا" عن سبب حذف مشاهدها من فيلم " لا مؤاخذة" قائلة إن المخرج عمرو سلامة حذف المشاهد، وأوضح انها خارج السياق الدرامي.

نكتة

قدمت فاهيتا خلال الحقلة نكتة لجمهور عن واحد بخيل.

ميكروباص فاهيتا

طلبت الكيلاني من فاهيتا ان تختار 11 شخص ليركبوا معها في الميكروباص لتختار 10 فنانين منهم تيم الحسن زوج الكيلاني، وفنانة واحدة وهي أحلام.

أغنية جديدة

كشفت فاهيتا عن أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الدنيا ماتش".