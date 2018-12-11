رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة كتبت - إيمان محمد خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور، وذلك بعد أزمة الفستان الذي ظهرت به مؤخرًا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي. وظهرت رانيا خلال جلسة التصوير ترتدي فستان أسود اللون "ستومك" يتكون من "قطعتين" فقط ومفتوح من أحد الجانبين. ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت أثارت غضب نشطاء السوشيال ميديا خلال ظهورها بفستان جرئ في حفل ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بعد أزمة القاهرة السينمائي.. رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير جريئة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .