شاهد.. محمد إمام في كواليس فيلمه الجديد"لص بغداد"

كتبت - إيمان محمد

نشر الفنان محمد إمام، صورة تجمعه بالمنتج طارق الشورى من كواليس فيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "إمام" على الصورة قائلًا :"صباح الفل مع صديقي

طارق الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم لص بغداد تقريبًا هيبقى من أغرب و أقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إنشاء الله.. دعواتكم".

ويذكر أن "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد العوضي، أحمد رزق، إخراج أحمد خالد موسى.