شاهد.. محمد إمام في كواليس فيلمه الجديد"لص بغداد"

الفنان محمد إمامكتبت - إيمان محمد
نشر الفنان محمد إمام، صورة تجمعه بالمنتج طارق الشورى من كواليس فيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "إمام" على الصورة قائلًا :"صباح الفل مع صديقيطارق الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم لص بغداد تقريبًا هيبقى من أغرب و أقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إن
ويذكر أن "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد العوضي، أحمد رزق، إخراج أحمد خالد موسى.
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