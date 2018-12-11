شاهد.. بعد غياب 3 سنوات.. ميريام فارس تروج لأحدث أعمالها

ميريام فارسكتبت - تقى عادل
نشرت الفنانة ميريام فارس، برومو دعائيا لكليبها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ومن المقرر أن يتم طرح الكليب غداً الأربعاء، حيث تضمن البرومو لقطة سريعةلميريام وعليها تاريخ 12/12/2018 .
يذكر أن الكليب يمثل عودة قوية لميريام بعد مرور ثلاثة أعوام على آخر ألبوماتها "أمان" 2015، بالإضافة إلى أغنيتها
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