شاهد.. بعد غياب 3 سنوات.. ميريام فارس تروج لأحدث أعمالها

كتبت - تقى عادل

نشرت الفنانة ميريام فارس، برومو دعائيا لكليبها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ومن المقرر أن يتم طرح الكليب غداً الأربعاء، حيث تضمن البرومو لقطة سريعة

لميريام وعليها تاريخ 12/12/2018 .

يذكر أن الكليب يمثل عودة قوية لميريام بعد مرور ثلاثة أعوام على آخر ألبوماتها "أمان" 2015، بالإضافة إلى أغنيتها

المنفردة "شوف حالك علي" الذي صدر عام 2017، واختفت ميريام عن الأنظار الفنية، لتعود غداً بعمل فني جديد ينتظره جمهورها بشوق كبير.