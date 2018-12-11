شاهد.. رد فعل ماجدة الرومي على أغنية طار البلد لراغب علامة

ماجدة الرومي وراغب علامة

كتبت - تقى عادل

أعلن الفنان راغب علامة عن رد فعل الفنانة ماجدة الرومي، على أغنيته المثيرة للجدل "طار البلد"، وذلك من خلال تدوينة قصيرة على حسابة الخاص على موقع التوينات الشهير "تويتر"

وأعلن راغب عن ردها قائلاً:"اتصلت

بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد..بصوتنا سوى سنهزعرش الفساد صديقتي"

يذكر أن راغب قد طرح أغنيته "طار البلد" منذ 3 أيام على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 160 ألف مشاهدة، واثارت جدلاً واسعا نظراً لهجوم النائب اللبناني حكمت ديب على راغب وكالب بقطع رأسه.