بالفيديو.. محمد محسن يتلو آيات من القرآن الكريم من برنامج "الحكاية"

كتبت - إيمان العوضي

نشر الفنان محمد محسن، مقطع فيديو من لقائه، أمس، الإعلامي عمرو أديب من برنامج "الحكاية"، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق محسن علي الفيديو قائلًا: "صباح الخير ..آيات من

القرآن الكريم من حلقة إمبارح من برنامج الحكاية"، وقد أبدى متابعوه إعجابهم بصوته وبإجادته للتلاوة الصحيحة.يذكر أن الفنان محمد محسن تحدث في حلقة الأمس من برنامج "الحكاية" الذي يعرض علي قناةmbc مصر الفضائية، عن العديد من الأمور الشخصية والفنية بالإضافه لمداخلة زوجته الفنانه هبه مجدي، التي كشفت عن الوجه الآخر لمحسن، حيث قالت انه ليس هادئا كما يظن أغلب الناس فهو يحب الضحك والمزاح والمرح.