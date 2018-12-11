بالفيديو.. محمد محسن يتلو آيات من القرآن الكريم من برنامج "الحكاية"

محمد محسنكتبت - إيمان العوضي
نشر الفنان محمد محسن، مقطع فيديو من لقائه، أمس، الإعلامي عمرو أديب من برنامج "الحكاية"، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق محسن علي الفيديو قائلًا: "صباح الخير ..آيات من
يذكر أن الفنان محمد محسن تحدث في حلقة الأمس من برنامج "الحكاية" الذي يعرض علي قناة
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