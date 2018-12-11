بعد الدعوة بقطع رأسه.. حملة تضامن واسعة لراغب علامة على مواقع التواصل الاجتماعي

راغب علامة

كتبت - تقى عادل

أثارت أغنية "طار البلد" للمطرب راغب علامة جدل واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وخاصة بعد دعوة النائب السياسي اللبناني حكمت ديب لقطع رأس راغب علامة بقوله غاضبًا:"إن البلد لم يطير، بل الذي يجب أن يطير هو رأس راغب علامة".

وف هجوم آخر للنائب على راغب في تدوينة قصيرة له على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، قائلًا:"خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد؟"

وبالرغم من كثرة التصريحات الهجومية على راغب، تضامن العديد من محبي راغب مع موضوعه الوطني الشجاع الذي صرح به من خلال أغنيته"طار الوطن"، وأكدوا على صدق كلمات الأغنية مع

الوضع السياسي والاجتماعي الراهن بلبنان، وظهر التضامن من خلال تعليقاتهم على الأغنية التي طُرحت منذ 3 أيام على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 100 ألف مشاهدة، ومن هذه التعليقات:

هذه الأغنية إضافة لمشوار السوبر ستار الفني العريق وتضيف له لقب مطرب الالتزام والوطنية هنيئًا للبنان بأمثالك

هذا الفنان المبدع الملتزم الراقي خايف على بلده متكلم مش مراهق على كبر

أغنية بتجسد الواقع، أحسنت ولك كل التقدير بلكي بيوعا الشعب اللبناني ع وضعو وينتفض

ضد هالظلم وهالحكام

بالإضافة إلى حملة التضامن على تويتر ومنها:

كل التضامن مع الصديق راغب علامة لبنان من دون فن ومن دون حريات مابيعود لبنان

كلنا لازم نغني طار البلد مش بس راغب ومانعتب عكلمة بدو قطع راس ماكل السياسيين مقطعينلنا روسنا بمية طريقة، بدك أكتر من هيك العالم يصير فيا كرمال ماتنزعج من هالغنية إللي عايشينا طار البلد وكتر هوا الحرية

بالإضافة إلى دعم الدكتور علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، مدير مجموعة إم بي سي في تدوينة قصيرة له قائلًا:" "عزيزي النجم الكبير و الصديق راغب، أنت سخرت فنك الراقي لخدمة بلدك وأهله بينما كثر من الفنانين يدفنون رأسهم في الرمل. ما قيمة الفن إذا لم يخدم الناس وعبر عن أوجاعهم. أنت فنان حقيقي والآخرون رسوم متحركة."