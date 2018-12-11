بالصور.. حلا شيحة بلوك جديد بعد خلعها الحجاب

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حلا شيحةكتبت - إيمان العوضي
نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة صور جديدة لها من أحد صالونات التجميل بعد حصولها على قصة شعر جديدة، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت "شيحة" على الصور قائلة: "شكرًا شاربل على اللوك الرائع.. حبيته"، وأعجب متابعيها بالصور وأشادوا بلون شعرها الجديد.
يذكر أن الفنانة حلا شيحة أثارت الجدل أخيرًا بسبب خلعها للحجاب
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