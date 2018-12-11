شاهدوا.. هيفا وهبي بأحدث جلسة تصوير بلوك جديد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:01 مساءً -

خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير جديدة بدت فيها بغاية الجمال والأناقة. وظهرت وهبي بالفيديو الذي شاركت متابعيها إياه على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلوك جديد. إذ لجأت بهذه الجلسة إلى الشعر القصير، وارتدت فستانا أسود اللون قصير تميّز بالدانتيل، ونسقت عليه بوت ذهبي طويل.



وما إن نشرت وهبي هذا الفيديو حتى تداوله رواد هذه الوسائل والمتابعون بشكل لافت، مبدين إعجابهم بفنانتهم.

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