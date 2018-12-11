كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:01 مساءً -

شاهدوا.. ​المهرة البحرينية​ متهمة بالتبذير بأموال زوجها المسجون

بعد اتهامها بالتبذير بأموال زوجها المسجون، بسبب قيامها باستئجار مخيم لأهلها بـ750 دينارا لمدة يوم واحد فقط، ردت الفنانة ​المهرة البحرينية​ على الإتهامات عبر فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وقالت المهرة في الفيديو التالي: “بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار لأهلها ليوم واحد… عيب وفسق وسارقة فلوسها.. يا جماعة هو أنا ملزومة أصور لكم المخيم اللي أنا فيه؟.. أنا صورت لكم كل التفاصيل اللي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم، واللي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار”.

وتعابت المهرة: “وبعدين إنتوا تيجوا تحاسبوني أنا ليش مستأجرة بهذا المبلغ حق أهلي؟ لا تسألوني إنتوا بهل أمور وكيف مستأجرة بهذا المبلغ، عيب.. أنا كم مرة طلعت على الشاشة عمري حاسبتكم بشيء؟”.