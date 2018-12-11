والد ميجان ماركل يعاير زوج ابنته الأمير هاري بفضائحه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح توماس ماركل، النار على زوج ابنته الأمير البريطاني هاي، وذلك وسط تلبد الأجواء داخل أروقة القصر الملكي.

والد ميجان ماركل، هاجم زوج ابنته، الأمير هاري، في واقعة جديدة من سلسلة العداء بين الأب وابنته، التي تزوجت الأمير البريطاني في 19 مايو الماضي.

”سكاي نيوز” نقلت عن صحيفة “ميرور” البريطانية، أن هناك تقارير تشير إلى استياء طاقم العمل الملكي مع تصرفات الدوقة الجديدة، حيث أكد الأمريكي توماس ماركل، والد ميجان، أنه لم يعد يعرف ابنته التي تغيرت كثيرا.

وأضافت، إن توماس ماركل لم يتردد في توجيه الانتقادات للأمير هاري، مشيرا إلى ما وصفها بـ”فضائحه” السابقة التي اشتهر فيها في العشرينات من عمره، وكتب ماركل في رسالة لابنته قائلا: لم ألعب البليارد عاريا من قبل، ولم أرتد زيا نازيا، في إشارة لما فعله الأمير هاري.

الأمير هاري كان قد ارتدى زيا نازيا عندما كان عمره 20 عاما، في “مزحة” لم يتقبلها الإعلام البريطاني، ثم عاد في 2012 لتنتشر له صور وهو يلعب البليارد عاريا مع الأصدقاء في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

الصحيفة أضافت، إن الأمير البريطاني عمل كثيرا على تحسين صورته، بعد فترة من “الطيش” عاشها في شبابه، ليتحول من الأمير المحتفل إلى الأمير المسئول.

توماس كان قد صرح في وقت لاحق أن العائلة الملكية قطعت الاتصال بينه وبين ابنته، بعد بيعه صورا لابنته للصحافة العالمية.