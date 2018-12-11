مواصفات بندقية فلاديمير بوتين الجديدة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عرضت بندقية قنص جديدة في معرض أسلحة الجيش الروسي “أرميا 2017”، أطلق عليها الخبراء “بندقية بوتين”.

الخبراء أطلقوا على البندقية اسم “بندقية بوتين”، بعدما كانوا يسمونها بندقية تشوكافين، وذلك بعد أن جربها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه حين زار ميدان الرماية في بلدة كوبينكا بريف موسكو في سبتمبر 2018.

تقارير إعلامية ذكرت أن البندقية التي صنعتها شركة “كلاشنيكوف” الروسية المصنعة للأسلحة نالت إعجاب الخبراء الروس والأجانب، وخاصة الخبراء الأمريكيين.

بندقية القنص الروسية الجديدة، تعرف اختصارا باسم “إس في تشي”، واسمها الكامل بندقية قنص تشوكافين.. وستحل هذه البندقية محل بندقية دراغونوف في الجيش الروسي.. ودخلت بندقية دراغونوف الخدمة في عام 1963.

مجلة “بوبولار ميخانيكس” الأمريكية، كانت قد خصصت أحد مقالاتها للحديث عن مميزات بندقية تشوكافين، مشيرة إلى أن مداها يبلغ 1500 متر.. وتتوقع المجلة أن تكون بندقية قنص تشوكافين إحدى السلع الأكثر مبيعا في سوق الأسلحة.