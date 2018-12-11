فستان مكشوف يشعل منافسة بين مايا دياب وريما فقيه.. منّ الأجمل به؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة اللبنانية مايا دياب حفل عشاء خيري أقامته مجلة «فوج» العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، من أجل جمع التبرعات لتعليم الفتيات وتمكين السيدات بالأردن.

مايا اختارت للحفل فستان قصير بألوان متداخلة براقة، ذو ذيل طويل من الأبيض والأسود، حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، مسدلة شعرها القصير بشكل منحها طلّة تفوح إثارة وجاذبية، حيث حرصت الفنانة على استعراض إطلالتها بصورة نشرتها، لاقت تفاعلاً قوياً من متابعيها الذين انهالوا عليها بتعليقات تغزلوا فيها بجمال طلّة مايا.

اللافت أن نفس الفستان، سبق وظهرت به ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه، وذلك في جلسة تصوير خاصة، إلا أنها ضاعفت وهج إطلالتها بأحمر شفاة قوي، فمنّ كانت أجمل بهذا الفستان؟.

يُذكر أن مايا دياب كانت قد شاركت الفنان اللبناني مساري، والنجم العالمي فرنش مونتانا في تقديم تريو غنائي لأغنية «يا نور العين» للنجم المصري عمرو دياب، ولكن بتوزيع جديد.