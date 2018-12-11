آثار المرض تظهر على ريشي كابور.. صور

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رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف
يخضع النجم الهندي المعروف ريشي كابور حاليًا للعلاج الطبي في الولايات المتحدة، بصحبة زوجته نيتو كابور، من مرض لم يتم الكشف عنه بالضبط، لكن هناك تقارير تؤكد بإصابته بالسرطان.
وقد انضم إليهما مؤخرًا بعض أفراد الأسرة مثل ريما جين وناتاشا ناندا، حيث شوهد ريشي كابور بأحد شوارع نيويورك. وفي هذه الأثناء، شاركت نيتو كابور ليلة الأحد 9 ديسمبر مجموعة من الصور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.
نشرت نبتو العديد من الصور وكتبت عليها “، بينما ذهب كابور صعب للتسوق مع الفتيات”، في هذه الصور، يمكننا أن نرى نيتو سينغ تجلس مع شقيقة زوجها ريما جين وصديقاتها الأخريات.
ويظهر كابور في الصورة المنشورة وسط الطقس البارد لمدينة نيويورك من خلال التسوق مع أصدقائه، وقد ظهر عليه المرض بشكل واضح.
الجدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم بوليوود قاموا بزيارة ريشي كابور في مقر إقامته في مدينة نيويورك، منهم بريانكا شوبرا، جافيد أختار، أنوبام خير، شاروخان وجوري خان زوجة جوري خان وابنته سوهانا خان.
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