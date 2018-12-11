راديكا مادان: أعرف دائمًا أن النجومية مؤقتة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انتقلت الفنانة الهندية راديكا مادان Radhika Madan النجومية تليفزيونية إلى التمثيل السينمائي في وقت سابق من هذا العام، مما جعلها تدرك أن الناس لديهم تحيز قوي ضد ممثلي الشاشة الصغيرة.

راديكا اكتسبت شهرتها مع مسلسل Meri Aashiqui Tum Se Hi الذي عُرض لمدة عامين تقريبًا قبل أن تبدأ عملها على الشاشة الكبيرة في فيلم Pataakha للمخرج فيشال بهاردواج Vishal Bhardwaj.

وقالت راديكا”عندما تنتقل من التليفزيون إلى السينما، يفترض الناس أن هناك نوعًا معينًا من التمثيل في التليفزيون. كما يحتاجون أيضًا إلى فهم أنه عندما يشاهد الناس التليفزيون، فإنهم يفعلون أيضًا أشياء أخرى “.

وتضيف الممثلة البالغة من العمر 23 عامًا نقلًا عن موقع dnaindia الهندي: “لجذب انتباههم، تحتاج إلى القيام ببعض الإضافات، إنها ليست مثل قاعة السينما، حيث تنطفئ الأنوار ولا يكون لديك سوى شاشة للتركيز عليها، لذلك أدركت أن “النجومية مؤقتة” وغالبًا ما تكون مجرد منتج ثانوي للعمل الجيد”.

وتابعت الممثلة الجميلة: “كنت أعرف دائمًا أن النجومية مؤقتة للغاية. في التليفزيون، عرفت أن الشهرة تختفي بالسرعة التي تأتي بها، ففي الوقت الذي يكون فيه مسلسلك على الهواء فأنت في القمة، لقد أعددت نفسي لعدم التعلق به”.