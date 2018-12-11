رانفير سينج من أشد المعجبين بالنجمة بيونسيه.. إليكم الدليل

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

طارت مغنية البوب الامريكية ​​المشهورة عالميًا بيونسيه مؤخرًا إلى الهند، لتحيي إحدى أكبر حفلات الزفاف لابنة اغنى رجل في الهند بقيمة صافية قدرها 45.1 مليار دولار، حيث دُفع لها مبلغ ضخم قدره 2 مليون دولار.

حضر مشاهير بوليوود حفل الاستقبال وما قبل زفاف ايشا امباني Isha Ambani وأناند بيرامال Anand Piramal الذي أقيم في أودايبور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في يوم السبت 8 ديسمبر، شهد الحدث أغاني هندية قدمها أكبر نجوم السينما مثل شاروخان وايشواريا راي وسلمان خان وغيرهم، لكن يوم الأحد كان من نصيب نجمة البوب ​​العالمية بيونسيه التي حرقت المسرح بأدائها المتلألئ.

وفقا لشهود، حضر الممثل رانفير سينج وزوجته النجمة ديبيكا بادوكون حفل ليلة الأحد، والسبب هو “بيونسيه”، حيث يعد رانفير أحد أكبر المتابعين للنجمة السمراء المثيرة.

ونقلًا عن مصدر مقرب، قالت timesofindia “إن رانفير كان من الحماسة لرؤية نجمة البوب ​​على المسرح وجهًا لوجه، ليس هذا فقط، لكنه تابع أيضًا الإعجاب والتعليق على الصورة التي شاركتها مغنية البوب ​​في حسابها على الإنستجرام حيث علق رانفير بكل القلوب الحمراء على صورتها.