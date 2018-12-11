الفنانة الهندية مادوري ديكسيت ترفض اقتحام عالم السياسة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نفت المتحدثة باسم الممثلة الهندية مادوري ديكسيت Madhuri Dixit التقارير التي تفيد أنها سترشح نفسها في انتخابات البرلمان الهندي “لوك سابها” القادمة من بيون، عن حزب “بهاراتيا جاناتا”.

كان تقرير قد زعم أن اسم ديكسيت قد ورد في القائمة النهائية المرشحة للحزب، نقلًا عن زعيم بارز في حزب “بهاراتيا جاناتا”، حيث قال “إن اسم الممثلة قد تم ترشيحه لأحد المقاعد في البرلمان”.

وأضاف أن الحزب يفكر جديا في تقديم ترشيح مادري ديكسيت في الانتخابات العامة عام 2019. نعتقد أن دائرة بيون في “لوك سابها” ستكون أفضل بالنسبة لها”. لكن المتحدثة لوكالة الأنباء الهندية قالت إن “هذه الأخبار خاطئة ومضاربة “.

ظهرت مادري ديكسيت لأول مرة في فيلم “Abodh” عام 1984. عادت مع “Aaja Nachle”. وقد أثارت إعجاب الجمهور الهندي الكبير بالإضافة إلى الملايين في أنحاء العالم بأدوارها في أفلام مثل “Tezaab”، “Lakhan”، “Dil”، “Beta”، “Hum Aapke Hain Koun”. كما لعبت دور البطولة في “Gulaabi Gang”.

كما فضلت الممثلة القديرة الحصول على فترة استراحة من العمل الفني والسيننائي بعد الزواج وعادت إلى بوليوود مع آجا ناتلي في عام 2007، هي مشغولة مع المشروعين Kalank و Total Dhamaal.