حقيقة إصابة نجم بوليوود شاهيد كابور بسرطان المعدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أصيبت جماهير نجم بوليوود شاهيد كابور بحالة من الخوف والهلع، بعد انتشار تقارير تفيد بأنه يعاني من سرطان المعدة، وهو الأمر الذي جعل جميع معجبيها في حالة قلق، لكن كثيرين لم يصدقوا هذه الأخبار المروعة.

كانت بعض المواقع الإلكترونية تحمل تقارير تشير إلى إصابة الممثل بهذا المرض الخطير، لكن يبد أنها لم تكن سوى شائعات، ووفقا لآخر التحديثات على السوشيال ميديا، قامت عائلة الممثل بتفنيد هذه الشائعات وذكرت أن هذه التقارير مزيفة تماما.

وقال أحد أفراد الأسرة نقلًا عن موقع ABP الهندي: “كيف يمكن للأشخاص أن يكتبوا أي شيء؟ هذا الخبر يعتمد على ماذا؟ إن نشر مثل هذه الشائعات غير مقبول). وإلى جانب ذلك نشر نجم “حيدر” في الآونة الأخيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة مع زوجته ميرا راجبوت.

على جبهة العمل، شوهد كابور آخر مرة في فيلم Batti Gul Meter Chalu، والفيلم أيضا بطولة الممثلة شرادا كابور Shraddha Kapoor، لنه لم يستطع تحقيق نتائج ملموسة في شباك التذاكر.

إلى جانب ذلك، يستعد شاهيد أيضا لفيلم جديد مع المخرج كبير سينج، والفيلم يعد النسخة الهندية من فيلم أرجو ريدي.