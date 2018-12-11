أول ظهور لتوأم جورج كلوني وأمل علم الدين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نٌشر صور حديثة للحقوقية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، وهي تحمل توأمها إليكسندر وإيلا، من الفنان الأمريكي جورج كلوني.

أمل علم الدين، اختارت أن تحمل توأمها بمفردها ودون مساعدة من أحد أثناء خروجها من فندق «الفورسيزون» بأمريكا، وذلك في أول ظهور لهما أمام الكاميرات.

وظهرت أمل علم الدين، بملامح مجهده بشكل كبير، حيث ظهر سواد أسفل عينيها بشكل ملاحظ، وحرصت على أن تحمل العاب أطفالها معهم.

ويعد هذا أول ظهور رسمي للتوأم، وربط الجمهور بأن الولد يشبه والده لحد كبير بينما الفتاة تشبهها في الملامح.

جورج كلوني وأمل علم الدين، طالتهم مؤخرًا شائعات الانفصال وردت الأخيرة على ذلك نافية كل ما تردد طيلة الفترة الماضية حول طلاقهما وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام اقتراب الأمر بناء على رغبة الممثل الشهير الذي استاء من تصرفات زوجته طيلة الفترة الماضية، والتي نفت ذلك بدورها، حين أكدت أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات لا صحة لها نهائياً.

يذكر أن جورج كلوني وأمل علم الدين احتفلا بزفافهما في 2014 بشكل أسطوري، حضره حشد هائل من النجوم، ورزقا بتوأمهما في منتصف عام 2017.