كاتى بيرى تشارك بلعبة «فيديو جيم»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تشارك النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري في أحد ألعاب الفيديو جيم، والذي يحمل اسم Final Fantasy Brave Exvius، وبذلك ستنضم النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، للتشكيل الخاص باللعبة، والذي سيبدأ يوم الأربعاء 12 ديسمبر ، وذلك بحسب موقع ” بيلبورد “، كما أعدت “كاتى” أغنية سينجل جديدة تحمل اسم ” immortal flame “ و الأغنية هي جزء من اللعبة.

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري، قد خطفت الأنظار بأناقتها وجاذبيتها خلال مشاركتها في إحدى الفاعليات الخيرية بحفل Baby2Baby بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت كاتي بشكل جذاب حيث ارتدت فستان أنيق بكتف واحد متصل بعقد مع فتحة ساق جانبية طويلة، وانتعلت صندل شريطي عالي الكعب بنفس لون الفستان، وأكملت إطلالتها بمكياج أظهر جمالها.

وحضر الحفل الخيري مجموعة من النجمات في مقدمتهن النجمة جينيفر جارنر التي تألقت بإطلالة لافتة بفستان أسود طويل، وجينا ديوان التي تألقت بالجامب سوت الأبيض .