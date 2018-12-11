بيونسيه تظهر بإطلالة هندية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، لقطات لها بإطلالة هندية على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث لاقت الصور اعجاب الملايين من متابعيها، حول العالم.

وكان ظهور بيونسيه بهذه الإطلالة قد حدث بالتزامن مع احياء النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، لحفل زفاف ابنة رجل الأعمال الهندي Mukesh Ambani، حيث شاركت باحتفالية الزواج كأحد المغنيين الرئيسين بها.

ويعد رجل الأعمال Mukesh Ambani أغنى رجل أعمال هندي كونه يمتلك شركة Reliance Industries.

وواجهت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، قضية من نوع خاص وجديد خلال الفترة القليلة الماضية، ويأتي ذلك بعد ادعاء واحدة من عضوات فرقتها الموسيقية وهي “كيمبرلي تومسون” عازفة الدرامز، بأن بيونسيه قامت بطقوس سحر أسود عليها خلال فترة عملها معها.

وكانت العازفة بفرقة المطربة العالمية كيمبرلي، قد استمرت كعازفة للدرامز بفرقة بيونسيه طوال 7 سنوات، وادعت أن بيونسيه، قد قامت خلال هذه الفترة بتسجيل مكالماتها الهاتفية والتحكم في مصدر دخلها عن طريق هذه الطقوس.