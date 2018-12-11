والدة مايلي سايروس تشجعها على تعاطي المخدرات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، عن عودتها لتناول المخدرات و”الحشيش” مجددًا، والغريب أن من شجعها على العودة والدتها تيش.

النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، أكدت لجريدة ” ذا صن” البريطانية، عن أنها لا تتناول المخدرات سوى في أوقات الترفيه وليس في أوقات العمل أو إذا كانت تصور أو تسجل أغنية أو تقوم بإحياء حفلة غنائية، لأنها قد تفقد الوعي والتركيز تمامًا.

وكانت النجمة العالمية قد ابتعدت منذ فترة عن التعاطي من أجل التفرغ للتحضير لألبومها الجديد “younger”، ولا زال الغموض يسيطر على علاقتها بالنجم العالمي ليام هيمسورث وحول موعد حفل زفافهما.

والجدير بالذكر أن منزل النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، قد تعرض خلال الفترة الأخيرة للسرقة، حيث كشفت بعض المصادر الصجفية لموقع TMZ المعني بأخبار المشاهير، أنه بعد جرد منزل النجمة العالمية اتضح أنه تم سرقة عدد من الآلات الموسيقية القيمة كالجيتار وهو ما يبلغ ثمنهم 10 آلاف دولار.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حريق منزلها ضمن حرائق عابات كالفورنيا، ومن المقرر أن تظهر الأشياء المسروقة بعد الجرد النهائى، وحتى الآن لم يتضح كيف تسلل اللصوص إلى مخزنها وتمت السرقة.