نجمات الفن والإعلام في ديفيليه هاني البحيري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حضر عدد كبير من نجمات الفن والإعلام وسيدات المجتمع الديفيله العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذي يضم أحدث السواريهات وفساتين زفاف الشتاء وخريف ٢٠١٩، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الاورينتال ببارس بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

وكان في مقدمة الحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن نجوم الفن والإعلام نادية الجندي ، رجاء الجداوي، شيرين ، فيفي عبده ، منى عبد الغني، سهير جودة، الكاتبة الصحفية الكببرة منى رجب، والاعلامية لميس الحديدي، الكاتب الكبير مفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي، منة فضالي، نهال عنبر، ساموزين وحرمه دينا صلاح، ليلي شتا، نادية مصطفي، وصفية العمري، ناهد فريد شوقي، هاني رمزي وحرمه ، دعاء فاروق، ودينا فاروق، ولبلبة، وإلهام شاهين.

كما حضر صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية ،أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خببر التجميل العالمي محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصري رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوي ومدير “نوكس” الفرنسية أيمن طعيمة.