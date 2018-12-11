الأحمر يتوهج على جسد درة ويمنحها طلّة تفوح أنوثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة التونسية درة حفل عشاء خيري أقامته مجلة «فوج» العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، من أجل جمع التبرعات لتعليم الفتيات وتمكين السيدات بالأردن.

درة تألقت في الحفل بفستان أحمر ذو شق طويل، أبرز جمال قوامها، وتزينت بعقد ماسي ضاعف بريق طلّتها، حيث نشرت الفنانة الشابة صوراً استعراضية لإطلالتها من الحفل، وهي اللقطات التي انهال عليها متابعو درة بتعليقات أثنوا فيها على جمال طلّتها.

من ناحية أخرى، كانت حلقات «حبيبة أمها» ضمن مسلسل «نصيبي وقسمتك» بموسمه الثاني، آخر أعمال درة الدرامية، والمسلسل من تأليف الفنان عمرو محمود ياسين، كما شاركت الفنانة التونسية خلال المارثون الرمضاني بمسلسل «نسر الصعيد»، مع محمد رمضان، وسيد رجب، وفاء عامر، ودينا، وعائشة بن أحمد،

وخلال موسم 2018، تألقت درة أيضاً ببطولة مسلسل «الشارع ايللي ورانا» مع لبلبة، فاروق الفيشاوي، أحمد حاتم، نسرين أمين، نهى عابدين، والعمل كان من إخراج مجدي الهواري.