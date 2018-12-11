إيمان أيوب تستعرض إطلالتها بالجلباب الصعيدي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية إيمان أيوب، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور حديثة استعرضت فيها إطلالتها بالجلباب.

إيمان أيوب، ظهرت في الصور بالجلباب الصعيدي، وذلك في كواليس تصوير مسلسل «البيت الكبير 2»، والذي تشارك بتصويره في الوقت الحالي.

مسلسل «البيت الكبير»، يشارك في بطولته كل من، لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

ويعد المسلسل هو عودة لإيمان أيوب، للتمثيل بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، حيث شاركت في الجزء الأول منه، وتواصل تصوير الجزء الثاني حاليًا.

من ناحية أخرى، أعلنت إيمان أيوب، انفصالها عن زوجها المخرج تامر مرسي، وذلك في شهر مارس الماضي بعد 7 أشهر فقط من زواجهما الثاني والذي احتفلا به في شرم الشيخ، و سبقه انفصال أخر لزواج دام ما يقرب من 18 عامًا ونتج عن هذا الزواج طفلة وحيدة فقط وهي عائشة.