يارا تخوض تحدي العمر برفقة شقيقتها.. شاهد شكلها في الثمانين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خاضت الفنانة اللبنانية يارا، تجربة تحدي العمر برفقة شقيقتها ميرنا البرقاشي وذلك في أول ظهور لهما معًا.

يارا، كشفت خلال لقائها في برنامج «حكايتي مع الزمان»، مع الإعلامية ريما الكركي، والمذاع عبر فضائية «دبي»، بعض التفاصيل عن طفولة شقيقتها وعشقها للغة العربية وقيامها بدور مدرسة للأطفال، مؤكدة أنها كانت تتميز بطريقتها في الإلقاء.

ودخلت يارا وشقيقتها في موجة ضحك بعد رؤية نفسيهما بعد الخضوع لتكبير العمر بعشرين عامًا عن عمرهما الأصلي، وكشفت خلال المرحلة عن دورها في الأمومة وكذلك موقفها من اعتزال الفن.

أما شقيق يارا، فقال في مداخلة مصورة للبرنامج إنها لم تختلف كثيرًا وستظل محتفظة بجمالها وأناقتها، مشيرًا إلى أنها رغم شهرتها في مجال الفن إلا أنها حافظت على تواضعها وحبها لعائلتها لان عائلتهم تختلف عن البقية في تماسكها وحفاظها على وحدتها، أما شقيقته ميرنا فوصفها بحكيمة العائلة.

كما أكدت يارا، أنها في سن الثمانين ستكون تيتا مشيرة إلى أنها لاتريد أن تطيل النظر كثيرًا في شكلها بالمرآة.