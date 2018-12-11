الفنان جمال عبدالناصر يستعيد ذكريات قصة زواجه من الفنانة فاطمة الكاشف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري جمال عبدالناصر، عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته الفنانة فاطمة الكاشف.

جمال عبدالناصر، قال خلال لقائه في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc: «فاطمة الكاشف لم تكن معي في نفس الصف بالمعهد، و كانت منطلقة خلال المعهد وتحب الضحك والهزار كثيرًا وذلك على خلاف ما أحب تمامًا».

وأضاف: «أمضيت فترة الجيش الخاصة بي في وقت دراسة المعهد ولم أكن زميل لها منذ البداية ولكن بسبب الجيش أصبحنا زملاء، وكنت أشعر بشيء ناحيتها زاد مع المشاركة في مشروع التخرج».

وتابع، أنه بعد انتهاء فترة الدراسة سافرنا إلى إحدى الدول العربية لتقديم عروض فنية، وهناك تشاجرنا بسبب ضحكها وهزارها مع الجميع وعدنا إلى مصر متخاصمين وبعدها أوصلتها غلى منزلها دون كلام وبعدها تدخل الوسطاء بيننا وتم الزواج.

كما كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها قائلًا: «الأطباء شخصوا حالته المرضية في البداية بأنه قولون عصبي وتناولت أدوية خاصة لذلك لفترة، وبعد فترة وجد دماء تسيل منه، وبعدها خضع لعدد من الأشعة والفحوصات الطبية واكتشف إصابته بمشاكل في الكبد».

وتابع، أن المشكلة الصحية بدأت أعراضها معه في 2015، وخضع لعملية زراعة للكبد في 2010 وذلك بعدما وجد متبرع له، وطلب منهم أن لا يراه وذلك حتى لا يشعر بالذنب تجاه المتبرع.